Один человек погиб в ДТП с участием микроавтобуса на Украине
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции.
По данным ведомства, столкновение автомобиля Mercedes-Benz E 320 с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito произошло возле села Малушка.
В результате ДТП погиб один из пассажиров микроавтобуса.
Все пострадавшие, в том числе водители обоих транспортных средств, были госпитализированы в Сарненскую центральную районную больницу.
Ранее в Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.
21 сентября в МВД Украины сообщили о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовым автомобилем в Одесской области.