В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ для населения «расплатой за некомпетентность».
В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи.

«Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала... Так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — написал он.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в январе 2020 года до 5500 гривен за 1 тыс. кубометров в рамках ПСО (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов). 

До этого компания указывала, что в декабре 2019 года цена на газ для населения составит 4277 гривен за 1 тыс. кубометров в рамках ПСО.

В ноябре украинский премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.

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