В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ для населения «расплатой за некомпетентность».

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи.

«Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала... Так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — написал он.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в январе 2020 года до 5500 гривен за 1 тыс. кубометров в рамках ПСО (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

До этого компания указывала, что в декабре 2019 года цена на газ для населения составит 4277 гривен за 1 тыс. кубометров в рамках ПСО.

В ноябре украинский премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.