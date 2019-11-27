На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён. Об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Украинец будет защищён от колебаний цены на газ. Соответствующее решение — гарантированная цена на газ, которую мы сегодня в правительстве приняли», — цитирует Гончарука «Громадське».

По его словам, стоимость газа в платёжках будет из расчёта 8 грн/кубометр на весь отопительный период, что является рекордно низким показателем за последние два года.

Глава кабинета министров заверил, что решение защитит граждан от колебаний цен.

Ранее украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал абсолютным приоритетом подписание контракта с «Газпромом» до конца года.

По его словам, если это удастся сделать, то с января цены на газ для населения могут достичь своего исторического минимума.