Аваков рассказал о пропаже видеозаписей по делу об убийстве Шеремета

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Глава украинского МВД Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина» заявил, что из материалов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве пропали видеозаписи с четырёх камер наблюдения.
Аваков рассказал о пропаже видеозаписей по делу об убийстве Шеремета
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«Куда пропали записи с четырёх камер наблюдения? Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам, мы не нашли четыре камеры в хороших местах с хорошим качеством. Нам сказали: «Мы отдали вам их раньше». Но мы их не получили», — цитирует его ТАСС.

По словам Авакова, подозреваемые по делу об убийстве Шеремета заявили, что «некий покровитель их должен вытащить и защитить».

При этом глава МВД заявил, что взрыв автомобиля Шеремета, в результате которого погиб журналист, является «сложнейшим техническим преступлением», которое включало в себя «разведку, отход, построение маршрута».

«Они спрятались после преступления, заложили машины, создавали дубли», — отметил Аваков.

12 декабря глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

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