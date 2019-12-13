Захарова оценила сообщения о «троллинге» Зеленским Лаврова в Париже
- РИА Новости
Ранее Гордон, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил, что в Париже Зеленский «очень жёстко троллил» Лаврова. Он предположил, что по этой причине министр не появился на итоговой пресс-конференции.
«В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего каления», Сергей Викторович летел в самолёте в Вашингтон», — написала Захарова в Facebook.
Встреча лидеров стран нормандского формата прошла во французской столице в понедельник, 9 декабря. Стороны договорились способствовать режиму прекращения огня в Донбассе.
После переговоров Лавров вылетел в Соединённые Штаты, где встретился с госсекретарём Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом.