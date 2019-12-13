Зеленский заявил, что обид на Порошенко из-за слов о наркотиках нет

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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не обижается на пятого президента Петра Порошенко за его слова о наркотиках во время предвыборной гонки.
Зеленский заявил, что обид на Порошенко из-за слов о наркотиках нет
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Нет. Потому что я не пьяница и не наркоман», — ответил Зеленский на вопрос, есть ли у него обида на Порошенко. Цитату приводит телеканал «112 Украина».

Отмечается, что, смеясь, Зеленский добавил, что были другие вещи, за которые он мог бы обидеться на Порошенко.

В начале апреля во время президентской кампании Порошенко призвал Зеленского повторно сдать тест на наличие следов наркотических веществ или алкоголя в организме.

«Я не утверждаю, что Владимир Зеленский является наркоманом. Не утверждаю и не утверждал, потому что я не имею для этого никаких оснований», — говорил он.

При этом он добавил, что у граждан Украины есть право знать, что «будущий президент гарантированно не является наркозависимым».

30 апреля ЦИК Украины огласила итоги президентских выборов, по которым Зеленский победил с результатом 73,22% голосов.

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