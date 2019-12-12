Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

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Первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на брифинге заявил, что следствие остановилось на одной версии убийства журналиста Павла Шеремета.
Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета
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«Следствие рассматривало четыре версии… Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», — заявил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева. В июле 2019 года в Генпрокуратуре рассказали, что по делу допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у расследования будет результат.

Подробнее — в материале RT.

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