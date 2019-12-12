Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

Первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль на брифинге заявил, что следствие остановилось на одной версии убийства журналиста Павла Шеремета.

«Следствие рассматривало четыре версии… Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», — заявил он.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева. В июле 2019 года в Генпрокуратуре рассказали, что по делу допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у расследования будет результат.

Подробнее — в материале RT.