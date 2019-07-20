Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
  • Reuters

Об этом он написал в своём Facebook

По его словам, 19 июля, накануне третьей годовщины гибели Шеремета, ему был представлен очередной ежеквартальный отчёт по делу убийства журналиста. 

«Допрошены сотни лиц. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается всё возможное. Пиару тут не место», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства Шеремета.

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