На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
На Украине заявили о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета
  • РИА Новости

«Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета,» — написал он в Facebook.

По его словам, это итог очень сложной и упорной работы и важный шаг к полному раскрытию дела.

Глава МВД поблагодарил правоохранительные органы за службу.

В июле в Генпрокуратуре заявили, что по делу допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у расследования будет результат.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.

Подробнее — в материале RT.

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