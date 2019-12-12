Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Об этом информирует «Громадське».

Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.

Ранее украинский депутат Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.

Он отмечал, что продление существующего закона предоставит время для подготовки нового проекта.

В начале декабря помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев по итогам нормандского саммита готов внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса, а в начале 2020 года предложить изменения к этому закону.