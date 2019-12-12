В Госдуме оценили позицию Киева по визиту крымской делегации в Сербию

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал протест МИД Украины в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.

«Визит крымских политиков в Сербию состоялся почти неделю назад, протестовать Киев начал только сейчас. Очевидно, что эта тема их заботит не очень сильно, но для галочки можно и протест написать, даже посла вызвать», — считает депутат.

По словам Белика, к подобным действиям со стороны внешнеполитического ведомства Украины «все привыкли и особо не реагируют».

«Между Москвой и Белградом давно и прочно сложились тёплые взаимоотношения», — заключил он.

Ранее МИД Украины вызвал сербского посла для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.

5 декабря крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента России Георгием Мурадовым посетила Белград.