МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград

Короткая ссылка
МИД Украины вызвал сербского посла Светлану Кошутич для выражения протеста в связи с визитом представителей администрации Крыма в Сербию.
МИД Украины выразил протест из-за визита крымской делегации в Белград
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4—7 декабря 2019 года, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции «Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что крымская делегация во главе с зампредседателя совета министров Крыма, постпредом президента России Георгием Мурадовым посетила Белград.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить