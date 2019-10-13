МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом
- Reuters
Об этом информирует «Европейская правда».
В Киеве заявили, что информация о встрече Эрдогана с политиками, избранными в Крыму, «вызывает беспокойство».
«Украина уже направила ноту протеста Турции из-за этой встречи. Посла Турции на Украине пригласили в МИД», — заявили в ведомстве.
По данным СМИ, турецкий президент провёл встречу с представителями российской парламентской делегации, в состав которой вошли два депутата Госдумы от Крыма.
Ранее в Стамбуле прошла парламентская конференция по антитеррору. В ней принял участие председатель Госдумы Вячеслав Володин.