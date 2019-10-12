Володин предложил создать международный механизм по боевикам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением разработать рекомендации по механизму межгосударственного информирования о задержании подозреваемых в терроризме лиц.

Об этом, как сообщает ТАСС, Володин заявил на открытии парламентской конференции по антитеррору в Стамбуле.

«Необходимо также разработать парламентские рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооружённых формирований», — сказал он.

По словам Володина, нужно законодательно обеспечить спецслужбам и правоохранителям стран все возможности для контроля над перемещением иностранных боевиков, так как после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в других государствах.

Ранее Володин передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану слова приветствия от российского коллеги Владимира Путина.