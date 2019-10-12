Володин предложил создать международный механизм по боевикам

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением разработать рекомендации по механизму межгосударственного информирования о задержании подозреваемых в терроризме лиц. 
Володин предложил создать международный механизм по боевикам
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, Володин заявил на открытии парламентской конференции по антитеррору в Стамбуле.

«Необходимо также разработать парламентские рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооружённых формирований», — сказал он.

По словам Володина, нужно законодательно обеспечить спецслужбам и правоохранителям стран все возможности для контроля над перемещением иностранных боевиков, так как после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в других государствах.

Ранее Володин передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану слова приветствия от российского коллеги Владимира Путина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить