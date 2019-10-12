Володин передал Эрдогану слова приветствия от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле накануне Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму передал ему приветственные слова от российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. «Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении. Володин и Эрдоган обсудили вопросы формирования комплексного подхода по борьбе с терроризмом, а также укрепление межрегионального взаимодействия. 9 октября состоялся телефонный разговор Путин и Эрдогана по ситуации в Сирии на фоне начала военной операции Анкары.