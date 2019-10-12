Володин передал Эрдогану слова приветствия от Путина
Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
«Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.
Володин и Эрдоган обсудили вопросы формирования комплексного подхода по борьбе с терроризмом, а также укрепление межрегионального взаимодействия.
9 октября состоялся телефонный разговор Путин и Эрдогана по ситуации в Сирии на фоне начала военной операции Анкары.