Володин передал Эрдогану слова приветствия от Путина

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле накануне Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму передал ему приветственные слова от российского лидера Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Володин и Эрдоган обсудили вопросы формирования комплексного подхода по борьбе с терроризмом, а также укрепление межрегионального взаимодействия.

9 октября состоялся телефонный разговор Путин и Эрдогана по ситуации в Сирии на фоне начала военной операции Анкары.

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