В МВД Грузии заявили о задержании 12 человек на акции в Тбилиси

В МВД Грузии заявили, что сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников акции протеста в центре Тбилиси за неповиновение полиции и хулиганство.

Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что среди задержанных есть два оппозиционных лидера.

14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок к Конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.

29 ноября протестующие вновь провели демонстрацию у здания грузинского парламента в Тбилиси.