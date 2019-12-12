В МВД Грузии заявили о задержании 12 человек на акции в Тбилиси
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что среди задержанных есть два оппозиционных лидера.
14 ноября в Тбилиси начались акции протеста после непринятия депутатами поправок к Конституции о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную. Позднее между демонстрантами и правоохранительными органами Грузии произошли столкновения.
29 ноября протестующие вновь провели демонстрацию у здания грузинского парламента в Тбилиси.