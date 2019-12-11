Лавров рассчитывает, что Зеленский не поддастся на призывы националистов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский не поддастся на призывы националистов и будет стремиться выполнить свои обещания и остановить войну.

«Суть всей проблемы — прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. То, что сейчас националисты и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от Зеленского не сдавать родину, не капитулировать, не допускать госизмены... это направлено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы следовать пословице — кому война, а кому мать родная», — сказал Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он отметил, что российская сторона рассчитывает, что «Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей».

Ранее в Кремле рассказали подробности встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского в Париже.