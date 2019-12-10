В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Зеленского в Париже

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский кратко побеседовали в Париже один на один, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали подробности встречи Путина и Зеленского в Париже
  • Reuters

«У них была достаточно краткая (беседа) после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение», — сказал Песков.

По его словам, главы государств обсуждали вопросы двусторонних отношений.

Представитель Кремля охарактеризовал беседу политиков во время их первого знакомства как «достаточно конструктивную». Он отметил, что это было деловое, прагматичное и довольно открытое общение, где стороны «прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов».

Он также выразил надежду, что это станет хорошим началом для конструктивного общения.

Ранее Зеленский рассказал, что договариваться с Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах они пришли к согласию.

9 декабря во французской столице состоялись первые переговоры Путина и Зеленского

О том, как прошёл саммит в нормандском формате, — в материале RT.

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