Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
- Reuters
«Договариваться очень сложно, но сегодня (9 декабря. — RT) были моменты, когда мы в чём-то договорились, в некоторых вещах», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
По его словам, Путин каждый вопрос «разбирает на детали».
«И мы начинаем даже каждое слово урегулировать», — подчеркнул украинский президент.
Зеленский отметил, что сам он «быстрый человек».
«Я такой, что раз-раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — пояснил он.
Ранее в Париже прошли первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо и он остался доволен.
Также Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.