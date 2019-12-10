Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
  • Reuters

«Договариваться очень сложно, но сегодня (9 декабря. — RT) были моменты, когда мы в чём-то договорились, в некоторых вещах», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

По его словам, Путин каждый вопрос «разбирает на детали».

«И мы начинаем даже каждое слово урегулировать», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что сам он «быстрый человек».

«Я такой, что раз-раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — пояснил он.

Ранее в Париже прошли первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо и он остался доволен.

Также Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.

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