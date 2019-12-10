Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией

Короткая ссылка
Решение британского Верховного суда о суверенном долге Украины перед Россией может быть вынесено к середине 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведётся процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны», — цитирует ТАСС министра.

По оценкам российской стороны, отметил он, решение может быть вынесено в следующем году.

9 декабря в Верховном суде Британии начался новый этап рассмотрения спора между двумя странами о непогашенных еврооблигациях на сумму более $3 млрд. 

В Киеве отметили, что готовы к представлению интересов по спору

Как подчеркнули в российском Минфине, сумма требований к Киеву по делу о долге составляет около $4,5 млрд.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить