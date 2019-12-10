Силуанов прокомментировал суд по делу о долге Украины перед Россией
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- РИА Новости
«Мы рассчитываем на объективность решения Верховного суда. Сейчас ведётся процесс, суд рассматривает соответствующие апелляции как с одной, так и с другой стороны», — цитирует ТАСС министра.
По оценкам российской стороны, отметил он, решение может быть вынесено в следующем году.
9 декабря в Верховном суде Британии начался новый этап рассмотрения спора между двумя странами о непогашенных еврооблигациях на сумму более $3 млрд.
В Киеве отметили, что готовы к представлению интересов по спору.
Как подчеркнули в российском Минфине, сумма требований к Киеву по делу о долге составляет около $4,5 млрд.
Подробнее — в материале RT.