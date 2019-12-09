Минфин России прокомментировал суд о непогашенных Киевом евробондах

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Министерство финансов России сообщило, что сумма требований Москвы к Киеву по делу о долге, слушания которого начались 9 декабря в Верховном суде Великобритании, составляет около $4,5 млрд.
Минфин России прокомментировал суд о непогашенных Киевом евробондах
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

«На сегодняшний день сумма требований России с учётом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что еврооблигации, номинированные в долларах США, были выпущены Украиной и приобретены по подписке Россией в декабре 2013 года.

Как уточняется, процентная ставка по ним составляет 5% годовых, то есть была на тот момент ниже рыночной ставки для украинского долга.

«После трёх платежей в счёт начисленных процентов Украина не осуществила платёж по погашению основной суммы долга, который должна была произвести 21 декабря 2015-го», — добавили в Минфине.

Ранее Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT начало разбирательства, заявив, что у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу.

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