Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о $3 млрд

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Анна Лушникова
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT начало слушаний в Верховном суде Великобритании по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3 млрд.
Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о $3 млрд
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Думаю, с учётом прошлых разбирательств между Россией и Украиной, у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу. $3 млрд — некий суверенный долг, и попытки Украины представить всё в другом свете уже не пройдут. Британский суд уже фактически это признал. Думаю, он просто подтвердит своё решение», — сказал он.

По словам Дудчака, будет сложно найти какой-то повод для изменения решения Верховного суда Великобритании.

«В данном случае у Украины очень мало шансов», — считает эксперт.

Ранее Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3 млрд.

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