Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд

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Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова к представлению интересов по спору с Россией о долге Киева по еврооблигациям на $3 млрд, выкупленным в конце 2013 года.
Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд
  • РИА Новости

«Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде», — написала она в Facebook.

9 декабря Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3 млрд.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT начало разбирательства, заявив, что у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу.

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