Минфин Украины заявил о готовности к спору с Россией о $3 млрд
- РИА Новости
«Юридическая команда Минфина в полной готовности к представлению интересов Украины в Лондоне, где очень скоро сегодня начнутся слушания в Верховном суде», — написала она в Facebook.
9 декабря Верховный суд Великобритании начал слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3 млрд.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал RT начало разбирательства, заявив, что у Москвы большие шансы получить решение в свою пользу.