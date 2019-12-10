В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных
- РИА Новости
«Украинская сторона на данный момент нам подтвердила 88 человек, и мы подтвердили украинской стороне 53 человека», — цитирует Донецкое агентство новостей Морозову.
Она также поприветствовала договорённости «нормандской четвёрки» об обмене пленными, отметив, что ДНР настаивает на этом уже два года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».