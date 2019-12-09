В МВФ назвали основу экономического успеха Украины

В Международном валютном фонде (МВФ) рассказали, что станет основой экономического успеха Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление директора МВФ Кристалины Георгиевой.

По её словам, экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике. Также она отметила необходимость сохранения результатов очистки банковской системы.

«В ходе нашей беседы я поблагодарила президента (Владимира Зеленского. — RT) за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать программу властей по поддержке макроэкономической стабильности и становлению экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста», — указывается в сообщении.

Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.

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