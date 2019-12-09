В МВФ назвали основу экономического успеха Украины
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление директора МВФ Кристалины Георгиевой.
По её словам, экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике. Также она отметила необходимость сохранения результатов очистки банковской системы.
«В ходе нашей беседы я поблагодарила президента (Владимира Зеленского. — RT) за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать программу властей по поддержке макроэкономической стабильности и становлению экономики на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста», — указывается в сообщении.
Ранее МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.
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