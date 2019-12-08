В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

В Минске белорусская оппозиция проводит шествие против углубления интеграции с Россией. Как сообщает РИА Новости, шествие направилось в сторону посольства России.

Отмечается, что в воскресенье, 8 декабря, протестующие собрались на Октябрьской площади.

Как уточняется, они направились к российскому посольству с целью передать в диппредставительство резолюцию митинга, где, как заявляют организаторы, обозначен категорический протест против углубления интеграции с Россией, отказ от признания документов, которые могут быть подписаны российскими и белорусскими властями в будущем, а также призыв к международному сообществу признать нелегитимными возможные интеграционные соглашения.

Как сообщает агентство, протестующие держат в руках традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги, плакаты с призывами против интеграции с Россией.

Сотрудники милиции наблюдали за шествием, не препятствуя акции. Правоохранители предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а также следили за тем, чтобы протестующие не препятствовали движению транспорта по проезжей части.

7 декабря состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они продлились более 5,5 часа.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, что переговоры прошли по целому ряду направлений: «По сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка».

По его словам, во время встречи стороны достигли серьёзного прогресса.