В Госдуме оценили призыв Порошенко создать стену на границе с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил в беседе с RT слова экс-президента Украины Петра Порошенко, который призвал построить стену на границе с Россией.

«Сегодняшние идеи экс-президента Украины — это мираж, к которому он стремился за время своего правления, но это оптический и идеологический обман», — пояснил парламентарий.

По словам Бальбека, Порошенко ведёт «явную игру» против новой украинской власти.

«Возможно, экс-президента раздражают некоторые успехи Зеленского во взаимоотношениях с Россией... Именно поэтому от него исходят советы: «не доверять российской власти», «не ездить на переговоры», «не идти ни на какие уступки» и вот — «стена на границе», — заключил Бальбек.

Ранее Порошенко, комментируя предложения отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите, призвал вместо этого начать строительство заграждений на границе с Россией.