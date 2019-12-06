В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым
  • РИА Новости

«Лидеры меджлиса уже неоднократно собирались пройти массовым маршем через границу в Крым, но все эти шествия заканчивались ровно перед нейтральной полосой... Так что я не стал бы уделять какое-то особое внимание или приводить в повышенную готовность наших пограничников», — сказал Бальбек.

Он напомнил, что в 2014 году лидерам меджлиса был запрещён въезд в Россию.

«Так что нейтральная полоса — предел их мечтаний, даже носком ботинка на крымскую землю им не ступить», — сказал депутат.

Ранее Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.

По его словам, цель мероприятия — «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить