В Госдуме оценили план организовать марш с Украины в Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.

«Лидеры меджлиса уже неоднократно собирались пройти массовым маршем через границу в Крым, но все эти шествия заканчивались ровно перед нейтральной полосой... Так что я не стал бы уделять какое-то особое внимание или приводить в повышенную готовность наших пограничников», — сказал Бальбек.

Он напомнил, что в 2014 году лидерам меджлиса был запрещён въезд в Россию.

«Так что нейтральная полоса — предел их мечтаний, даже носком ботинка на крымскую землю им не ступить», — сказал депутат.

Ранее Чубаров сообщил о планах организовать марш на Крым.

По его словам, цель мероприятия — «помочь» международным организациям в реализации принятых ими решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).