Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донецкой области.
Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донбассе
  • Reuters

Отмечается, что он пообещал военнослужащим сделать реальные шаги по приведению украинской армии в соответствие со стандартами НАТО.

«Мы будем не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО. Мы будем постоянно развиваться и укреплять нашу боеспособность», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что соответствующая поездка была организована по случаю Дня Вооружённых сил Украины.

Ранее Зеленский подписал закон, согласно которому в Вооружённых силах Украины вводятся новые воинские звания по стандартам НАТО.

9 ноября стало известно, что Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года.

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