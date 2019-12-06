Пристайко обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, не подконтрольной украинскому правительству.

«Я сегодня специально встречался с руководителем бюро, которое будет следить за выборами», — цитирует издание «Европейская правда» Пристайко.

Глава МИД уточнил, что по оценке представителя ОБСЕ ситуация с проведением выборов «очень сложная».

«Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невозможна», — добавил он.

Ранее помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что в Киеве планируют провести выборы в Донбассе вместе с местными выборами в других украинских областях 31 октября 2020 года.