В МИД России выступили за восстановление авиасообщения с Грузией

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В МИД России после встречи замглавы ведомства Андрея Руденко с председателем партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявили, что Москва выступает за восстановление авиасообщения с Грузией.
В МИД России выступили за восстановление авиасообщения с Грузией
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«С российской стороны подтверждена заинтересованность в нормализации с Грузией, включая возможность восстановления авиасообщения между двумя странами. Важно, чтобы в Тбилиси проявили более ответственный подход к выстраиванию отношений с Россией», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Ранее член Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года.

8 июля вступил в силу указ российского президента Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией

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