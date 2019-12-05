В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске
- РИА Новости
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
«Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, привлечения новых участников и замены действующих Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по комплексу мер», — отметила она.
Также глава МИД отметила, что сама идея о смене состава контактной группы полностью противоречит сути минского процесса.
«Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл. Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями республик», — заключила она.
Ранее Ермак заявил, что в Киеве предлагают сменить представителей ДНР и ЛНР на переговорах в Минске.