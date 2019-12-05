В ДНР ответили на призыв Киева сменить представителей в Минске

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что украинская сторона предлагает сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вместо выдумывания новых форматов ведения переговоров в Минске, привлечения новых участников и замены действующих Украине со своей стороны следовало бы начать выполнять свои обязательства по комплексу мер», — отметила она.

Также глава МИД отметила, что сама идея о смене состава контактной группы полностью противоречит сути минского процесса.

«Если Киев будет сам выбирать, с кем вести переговоры, то весь процесс теряет смысл. Очевидно, что украинская власть не хочет договариваться с легитимными представителями республик», — заключила она.

Ранее Ермак заявил, что в Киеве предлагают сменить представителей ДНР и ЛНР на переговорах в Минске.