В Киеве призвали ЛНР и ДНР сменить представителей в Минске
- Reuters
«Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку, которые имеют недвижимость или бизнес», — приводит его слова издание «Новости Донбасса».
Ермак добавил, что представителями ДНР и ЛНР должны стать люди, у которых есть «юридическое подтверждение» того, что они могут представлять эти территории.
По его словам, в Киеве хотят, чтобы представителями республик стали известные люди, например, спортсмены или деятели культуры.
Ранее в ДНР оценили подготовку Киевом сценариев реинтеграции Донбасса.