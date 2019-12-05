В Киеве призвали ЛНР и ДНР сменить представителей в Минске

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Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве предлагают сменить представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на переговорах в Минске.
В Киеве призвали ЛНР и ДНР сменить представителей в Минске
  • Reuters

«Мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку, которые имеют недвижимость или бизнес», — приводит его слова издание «Новости Донбасса».

Ермак добавил, что представителями ДНР и ЛНР должны стать люди, у которых есть «юридическое подтверждение» того, что они могут представлять эти территории. 

По его словам, в Киеве хотят, чтобы представителями республик стали известные люди, например, спортсмены или деятели культуры. 

Ранее в ДНР оценили подготовку Киевом сценариев реинтеграции Донбасса.

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