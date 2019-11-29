В ДНР оценили подготовку Киевом сценариев реинтеграции Донбасса

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Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владислав Русанов прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который заявил, что Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса.
В ДНР оценили подготовку Киевом сценариев реинтеграции Донбасса
  • РИА Новости

«По всей видимости, с одним из них мы уже познакомились в начале ноября — с планом депортации народа Донбасса», — цитирует РИА Новости Русанова.

По его словам, Данилов «недавно пытался оправдаться, что план фальшивый».

«Но мы опять увидели, что предела больным фантазиям нет. Боюсь только представить, какие остальные четыре… Киеву никогда не вернуть ни Крым, ни Донбасс», — добавил он.

Депутат отметил, что «пора уже это осознать и принять за эти шесть лет».

Ранее Данилов заявил, что у СНБО «есть пять сценариев», каким способом нужно «осуществить реинтеграцию Донбасса». При этом он не стал раскрывать подробности.

Он также рассказал, что Киев намерен поднять на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря ряд вопросов, в том числе тему возвращения украинских военнопленных.

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