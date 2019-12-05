«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.

По его словам, Украина внедряет «европейскую методологию расчёта тарифа», по которой тариф на транзит газа должен соответствовать «актуальным расходам» оператора ГТС.

«Расчёты транзитного тарифа, которые были показаны «Газпрому» и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что российской стороне было предложено обратиться к оператору ГТС или Национальной комиссии Украины по госрегулированию в энергетике и коммунальных услугах с обоснованием необходимости снижения тарифа.

«Украинская сторона продемонстрировала свой конструктивный подход к продолжению транзита газа, который гарантирует, что этот транзит будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и российской», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал чрезмерно высокими предлагаемые Украиной тарифы в рамках переговоров о транзите газа.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил ситуацию с продлением контракта по газу между Россией и Украиной.