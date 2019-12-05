«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил метод формирования предложенных Украиной «Газпрому» тарифов на транзит газа из России.
«Нафтогаз» объяснил метод расчёта тарифов на транзит газа из России
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По его словам, Украина внедряет «европейскую методологию расчёта тарифа», по которой тариф на транзит газа должен соответствовать «актуальным расходам» оператора ГТС.

«Расчёты транзитного тарифа, которые были показаны «Газпрому» и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», — написал он на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что российской стороне было предложено обратиться к оператору ГТС или Национальной комиссии Украины по госрегулированию в энергетике и коммунальных услугах с обоснованием необходимости снижения тарифа.

«Украинская сторона продемонстрировала свой конструктивный подход к продолжению транзита газа, который гарантирует, что этот транзит будет экономически выгодным для всех сторон: украинской, европейской и российской», — подчеркнули в «Нафтогазе».

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал чрезмерно высокими предлагаемые Украиной тарифы в рамках переговоров о транзите газа.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил ситуацию с продлением контракта по газу между Россией и Украиной.

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