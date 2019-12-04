Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона находится в постоянном контакте с компанией, которая должна стать независимым газотранспортным оператором на Украине.

«Наши консультации проходят и в Вене, мы обсуждаем межоператорское соглашение, обсуждаем транспортный договор, вопросов достаточно много. В том числе это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ по территории Украины в Европу», — сказал он.

Вместе с этим Миллер не стал уточнять, о каких именно цифрах идёт речь.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил о возможности возникновения проблем в работе украинской газотранспортной системы в феврале-марте в случае отсутствия договора о транзите и прихода сильных холодов в страну.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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