Эксперт прокомментировал продление договора на транзит нефти через Украину

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.

«У нас остаётся кооперация с Украиной по нефти», — заявил он.

По его словам, это менее «политизированное» топливо, чем газ. Нефть легче найти, транспортировать и продать покупателям, так как на нефтяном рынке гораздо больше игроков, пояснил эксперт.

Со своей стороны, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik назвал диалог Москвы и Киева по транзиту нефти плодотворным.

«По транзиту нефти между двумя сторонами шёл конструктивный диалог, в результате которого было заключено это соглашение. И это ещё раз ярко показывает, что сложности с транзитом российского природного газа через Украину изначально были обусловлены политически мотивированной позицией украинской стороны», — сказал он.

Ранее в Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину.