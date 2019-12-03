Эксперт прокомментировал продление договора на транзит нефти через Украину
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«У нас остаётся кооперация с Украиной по нефти», — заявил он.
По его словам, это менее «политизированное» топливо, чем газ. Нефть легче найти, транспортировать и продать покупателям, так как на нефтяном рынке гораздо больше игроков, пояснил эксперт.
Со своей стороны, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik назвал диалог Москвы и Киева по транзиту нефти плодотворным.
«По транзиту нефти между двумя сторонами шёл конструктивный диалог, в результате которого было заключено это соглашение. И это ещё раз ярко показывает, что сложности с транзитом российского природного газа через Украину изначально были обусловлены политически мотивированной позицией украинской стороны», — сказал он.
Ранее в Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину.