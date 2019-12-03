В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.
В Госдуме оценили продление договора на транзит нефти через Украину
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Я считаю, что это позитивное решение, позитивное, безусловно, как для российской стороны, так и для украинской. Я всё время говорю о том, что российская сторона всегда была готова и сейчас тоже подтверждает свою готовность разговаривать о рыночных отношениях», — пояснил депутат.

По его словам, как только украинская сторона перешла от политических инсинуаций к рыночным отношениям, то сразу было найдено взаимовыгодное решение.

«Поэтому я считаю, что чем меньше будут отвлекаться на политику, а больше будут думать об интересах своих компаний и рыночных механизмах, то тем быстрее будут результаты, это касаемо ещё и транзита газа (через Украину. — RT)», — заключил Ананских.

Ранее стало известно, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.

3 декабря компании «заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которое продолжает его действие на десять лет».

Речь идёт о периоде с 1 января 2020 по 1 января 2030 года.

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