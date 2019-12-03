Украина и Россия продлили договор на транзит нефти

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«Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой украинской компании.
Украина и Россия продлили договор на транзит нефти
  • РИА Новости

Как отмечается, 3 декабря компании заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по украинской территории.

Речь идёт о периоде с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

«Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО «Укртранснафта» — НАК «Нафтогаз Украины» от 27 ноября 2019 года», — говорится в Facebook.

Как сообщается, дополнительное соглашение также актуализирует ряд положений.

В начале августа Белоруссия и Россия согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории.

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