В Одессе назвали возможную причину пожара в колледже

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Пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, вероятно, возник из-за сломанного удлинителя, заявили в областной государственной администрации.
В Одессе назвали возможную причину пожара в колледже
  • © Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

«Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС (Госслужба Украины по ЧС. — RT), вероятной причиной стал сломанный удлинитель», — говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным Госслужбы Украины по ЧС, на месте продолжается тушение отдельных очагов тления, есть риск обрушения сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Ранее сообщалось, что при пожаре в колледже Одессы погиб один человек, 29 человек пострадали и ещё 13 человек пропали.

Пожар произошёл 4 декабря. В связи с ЧП 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.

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