В Одессе назвали возможную причину пожара в колледже
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«Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС (Госслужба Украины по ЧС. — RT), вероятной причиной стал сломанный удлинитель», — говорится в сообщении пресс-службы.
По последним данным Госслужбы Украины по ЧС, на месте продолжается тушение отдельных очагов тления, есть риск обрушения сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Ранее сообщалось, что при пожаре в колледже Одессы погиб один человек, 29 человек пострадали и ещё 13 человек пропали.
Пожар произошёл 4 декабря. В связи с ЧП 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.