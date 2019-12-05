В Одессе назвали возможную причину пожара в колледже

Пожар в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, вероятно, возник из-за сломанного удлинителя, заявили в областной государственной администрации.

«Сейчас рано говорить о причинах возгорания. По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По данным ГСЧС (Госслужба Украины по ЧС. — RT), вероятной причиной стал сломанный удлинитель», — говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным Госслужбы Украины по ЧС, на месте продолжается тушение отдельных очагов тления, есть риск обрушения сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Ранее сообщалось, что при пожаре в колледже Одессы погиб один человек, 29 человек пострадали и ещё 13 человек пропали.

Пожар произошёл 4 декабря. В связи с ЧП 5 и 6 декабря объявлены в Одессе днями траура. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.