ДНР погасила часть долга Киева по зарплатам работникам «Воды Донбасса»

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Самопровозглашённая Донецкая народная республика выплатила 130 млн рублей сотрудникам украинского коммунального предприятия «Вода Донбасса». Власти Украины перестали платить им зарплату в прошлом году.
ДНР погасила часть долга Киева по зарплатам работникам «Воды Донбасса»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на председателя комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислава Бердичевского.

«Сотрудникам коммунального предприятия «Вода Донбасса» начали погашать задолженность по заработной плате: выплачено 130 млн рублей», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что до конца 2019 года планируется выплатить ещё 240 млн рублей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении долгов по зарплатам шахтёров в полном объёме.

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