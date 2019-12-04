На Украине ищут пропавших без вести при пожаре в колледже Одессы

Украинские спасатели ведут поиск десяти человек, пропавших без вести в результате пожара в колледже Одессы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимира Демчука.

«Проводится работа по установлению местонахождения десяти человек, из которых четверо — студенты», — сказал он.

Ранее в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб и ещё 21 госпитализирован.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело.