На Украине ищут пропавших без вести при пожаре в колледже Одессы

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Украинские спасатели ведут поиск десяти человек, пропавших без вести в результате пожара в колледже Одессы.
На Украине ищут пропавших без вести при пожаре в колледже Одессы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимира Демчука.

«Проводится работа по установлению местонахождения десяти человек, из которых четверо — студенты», — сказал он.

Ранее в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб и ещё 21 госпитализирован.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело.

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