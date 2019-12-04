На Украине ищут пропавших без вести при пожаре в колледже Одессы
- © dsns.gov.ua
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы Украины по ЧС Владимира Демчука.
«Проводится работа по установлению местонахождения десяти человек, из которых четверо — студенты», — сказал он.
Ранее в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар. В результате происшествия один человек погиб и ещё 21 госпитализирован.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело.