Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
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«Преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии, умерла», — цитирует сотрудника Одесской горбольницы №1 «Укринформ».
Среди пострадавших при пожаре — четверо спасателей.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри».
Ранее сообщалось о 12 пострадавших.
По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.