Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

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В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении. 15 человек были госпитализированы, ещё четверо не выходят на связь.
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
  • ©dsns.gov.ua

«Преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии, умерла», — цитирует сотрудника Одесской горбольницы №1 «Укринформ».

Среди пострадавших при пожаре — четверо спасателей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри».

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.

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