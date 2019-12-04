Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении. 15 человек были госпитализированы, ещё четверо не выходят на связь.

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«Преподаватель колледжа 1976 года рождения, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии, умерла», — цитирует сотрудника Одесской горбольницы №1 «Укринформ». Среди пострадавших при пожаре — четверо спасателей. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в настоящее время «утрачена связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри». Ранее сообщалось о 12 пострадавших. По предварительной версии, возгорание произошло на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса.