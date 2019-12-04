На Украине заявили о намерении разрабатывать и закупать новое оружие

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Разработка и закупка нового вооружения в соответствии со стандартами НАТО является приоритетной задачей Киева в рамках проекта военного бюджета на 2020 год, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
На Украине заявили о намерении разрабатывать и закупать новое оружие
  • © ANATOLII STEPANOV
  • AFP

Проект закона предусматривает увеличение расходов на оборону на 33,8 млрд гривен, до 245 млрд гривен, что составит 5,45% от ВВП. 

«Эти расходы позволят органам сектора безопасности и обороны Украины в полной мере выполнить задачи по обеспечению обороноспособности и государственного суверенитета», — цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

Среди других приоритетных направлений финансирования названы укрепление системы ПВО, обеспечение кибербезопасности, выполнение Национальной разведывательной программы на 2016—2020 годы, а также контрразведка и борьба с терроризмом.

Ранее глава концерна «Укроборонпром» заявил о «выигрыше» у России на рынке вооружения.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT отметил, что появление «нового конкурента» на рынке вооружений в лице Украины станет «большой новостью» для США.

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