На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

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Заместитель генерального директора концерна «Укроборонпрома» экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинский концерн «выигрывает» у России на внешних рынках.

«В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем», — заявил Найем в эфире ATR.

Он отметил, что концерн продолжает конкурировать с Россией, а также выделил «огромный интеллектуальный потенциал» Украины в этой сфере.

Ранее стало известно, что «Укроборонпром» может подпасть под американские санкции в случае продажи завода «Мотор Сич» китайским компаниям.

Ранее издание The Wall Street Journal в преддверии визита бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на Украину сообщало о его планах помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

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