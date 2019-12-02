В Госдуме оценили заявление о выигрыше Украины на рынке вооружений

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал заявление о том, что украинский концерн «Укроборонпром» «выигрывает» у России на внешних рынках.

«Можно, конечно, пытаться поднять какие-то патриотические ноты и пытаться обозначить свою фамилию в СМИ, но всё это легко проверяемая информация. Любой украинский школьник может зайти в интернет и через поисковик посмотреть, какой объём средств получает то или иное государство от продажи вооружения на внешнем рынке. И Россия который год занимает уверенное второе место», — сказал депутат.

Шерин отметил, что появление «нового конкурента» на рынке вооружений в лице Украины «будет большой новостью» для США.

«Если украинская сторона поставляет какие-то системы вооружения на внешний рынок, то, я думаю, это будет очень большим сюрпризом для США, которые постоянно расширяют свой рынок вооружений и очень борются за него, всячески пытаются влиять и давить на те страны, которые выбирают более конкурентноспособную российскую технику взамен американской», — добавил он.

Ранее генеральный директор концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем заявил, что украинский концерн «выигрывает» у России на внешних рынках.

По его словам, концерн обслуживает технику советского происхождения и предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации.

Он отметил, что концерн продолжает конкурировать с Россией, а также выделил «огромный интеллектуальный потенциал» Украины в этой сфере.