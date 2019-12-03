Володин: Россия и Венгрия объединятся для защиты прав народов Украины

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о решении России и Венгрии объединить усилия для защиты прав представителей национальных меньшинств на Украине.

«Мы этот вопрос обсуждали на последней встрече с председателем парламента Венгрии, получив от него решение высшего законодательного органа, где речь идёт об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих на территории Украины», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что на Украине наблюдаются признаки национализма и ущемления прав малых народов в связи с отменой изучения русского, венгерского, румынского и польского языков в школах.

«Считаем необходимым более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Такая же позиция, знаю, есть у Польши и Румынии», — подчеркнул председатель Госдумы.

Он также призвал украинские власти переосмыслить свою политику и «подумать, куда они ведут свой народ — в Европу или в хаос, беззаконие».

Кроме того, по мнению Володина, межпарламентские организации также должны обратить внимание на эту проблему на Украине.

Ранее Киев вручил послу Венгрии ноту протеста после его слов об автономии венгерского нацменьшинства на Украине.

4 октября Минобразования Украины объявило о переводе русскоязычных школ на украинский язык в 2020 году, а школ языков меньшинств Евросоюза — с 2023 года.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник в беседе с ФАН предупредил, что данное нововведение вызовет очередной раскол в украинском обществе.