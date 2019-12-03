В Совфеде оценили идею привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
В Совфеде оценили идею привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
  • Reuters

«Брексит, как известно, — выход Великобритании из определённой организации. К сожалению, мы с Украиной ни в какой организации совместно не состоим. Что же касается ухода России с украинской территории, мы там не присутствуем ни в каком виде», — считает Морозов.

По словам сенатора, заявление министра о привлечении НАТО «похоже на какую-то нелепую угрозу».

«Мы исходим из того, что все спорные проблемы, которые есть сейчас на Украине, нужно решать политическими средствами, ни в коем случае не военными. НАТО же — военная организация. Тем более у нормандского формата нет полномочий обсуждать такую тему. Так что все высказывания господина министра выглядят нелепо и нездорово», — сказал он.

Ранее Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.

По его мнению, так Украина сможет достичь руксита.

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