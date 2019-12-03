В Госдуме отреагировали на заявление Киева о Донбассе и руксите
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По мнению Пристайко, так Украина сможет достичь руксита.
«Если украинский министр собирался поразить нас своим острословием или знанием модных сленговых выражений, то он зря старался: русский мир был и остаётся в своих пределах, а Россия никогда не приходит туда, где её не ждут... А вот украинскому министру, прежде чем хвалиться перед аудиторией модными выражениями и некоторым знанием английских терминов, возможно, стоило бы поработать над поведением своих дипломатов, которые в Женеве показали себя, мягко говоря, с не очень хорошей стороны», — подчеркнул Белик.
Ранее Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, так Украина сможет достичь руксита.
В конце ноября украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходил в Женеве.