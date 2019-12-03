Власти Армении прокомментировали осквернение памятника Грибоедову

Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Ален Симонян прокомментировал осквернение памятника российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереване.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он назвал вандализмом поступок сына главы армянского радикального движения «Цегакрон» Шагена Арутюняна, который облил монумент краской.

«Этот человек просто не знает, кто такой Грибоедов, какую роль он сыграл, за что его убили. Давая оценки, не хочется употреблять плохих слов, но, поверьте, они здесь к месту. Это вандализм», — сказал Симонян.

Вице-спикер парламента Армении добавил, что правоохранительные органы занимаются этим инцидентом.

По данным агентства, Арутюнян решил пойти на такой шаг, так как его чувства задел тот факт, что ранее в Армении была раскрашена доска, посвящённая идеологу армянского национального движения первой половины XX века и создателю «Армянского легиона» вермахта Гарегину Нжде.

Ранее руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович заявил, что неизвестные вандалы разбили мемориальные плиты в окрестностях села Кошница Дубоссарского района Молдавии, установленные советским солдатам.

В ноябре вандалы осквернили памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.